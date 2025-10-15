Поиск

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7,5 к

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской на Камчатке в среду утром выбросил столб пепла на высоту до 7,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии дальневосточного отделения РАН.

"Шлейф пепла протянулся на 80 км на север-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установила для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации. Активность Ключевского опасна для местных и международных авиаперевозок.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на склоне вулкана в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

Петропавловск-Камчатский Камчатка Ключевской
