Ключевской Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту более 7 км

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской на Камчатке во вторник утром выбросил столб пепла на высоту до 7,2 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

"Шлейф пепла протянулся на 57 км на восток от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установила для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации. Активность Ключевского опасна для местных и международных авиаперевозок.

Как сообщалось, в понедельник вулкан Ключевской выбросил два столба пепла на высоту 7 км и 6,5 км над уровнем моря.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

