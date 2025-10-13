Ключевской Вулкан на Камчатке выбросил второй столб пепла за день

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской на Камчатке в понедельник днем выбросил столб пепла на высоту до 6,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

"Шлейф пепла протянулся на 30 км на восток-юго-восток от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установила для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации. Активность Ключевского опасна для местных и международных авиаперевозок.

Как сообщалось, в понедельник утром вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.