Дело бывшего замминистра обороны Павла Попова направлено в суд

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Военный суд рассмотрит дело бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, обвиняемого во взяточничестве, мошенничестве и служебном подлоге, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Главное военное следственное управление СКР завершило расследование этого дела. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в 235 гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

Попов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 222 УК (получение взятки, мошенничество, служебный подлог, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия).

Следствие установило, что в 2022-2024 годах Попов, замначальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов "внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке "Патриот" и совершили многомиллионное хищение бюджетных денежных средств". В результате министерству был причинен ущерб в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014-2024 годах Попов получил от генерального директора ОАО "Бамстройпуть" взятку на общую сумму более 45 млн рублей за покровительство при проведении строительных работ.

"Кроме того, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн рублей", - сообщила представитель СК.

Дома у Попова следователи изъяли незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.

Для обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 млн рублей.

В августе Одинцовский городской суд приговорил бывшего директора парка "Патриот" Ахмедова к пяти годам колонии по этому делу.

Этот же суд назначил бывшему заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Шестерову наказание в виде шести лет колонии общего режима. Суд также лишил Шестерова звания генерал-майора.

Минобороны Патриот СКР Павел Попов Бамстройпуть
