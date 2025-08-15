Экс-директор парка "Патриот" приговорен к пяти годам колонии за хищение

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Одинцовский городской суд приговорил бывшего директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова к пяти годам колонии за хищение более 25 млн рублей при строительных работах в парке, сообщили в пятницу в суде.

"Ахмедов Вячеслав Ходжиевич признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима", - сообщили в суде.

Также суд назначил ему штраф в 300 тыс. рублей.

В свою очередь в СК РФ добавили, что Ахмедову запрещено занимать государственные должности сроком на 2 года. Также суд взыскал с него в пользу Минобороны по гражданскому иску 18 млн рублей, в пользу парка "Патриот" - 7 млн рублей.

Ахмедов признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог).

Дело Ахмедова рассматривалось судом в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку он признал вину.

Как сообщал Следственный комитет РФ, в 2022-2024 гг. бывший замминистра обороны России Павел Попов, бывший замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и Ахмедов, "внеся в документацию заведомо ложные сведений о выполненных строительных работах в парке "Патриот", похитили более 25 млн рублей, чем Минобороны РФ причинен ущерб в особо крупном размере".

В конце июля Одинцовский гарнизонный суд приговорил Шестерова к шести годам колонии общего режима. Ему был назначен штраф в 500 тыс. рублей. Суд также лишил Шестерова звания генерал-майора.

В СКР сообщили, что расследование уголовного дела в отношении экс-замминистра Попова продолжается.



