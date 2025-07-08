В суд направлены дела о хищении бюджетных средств парка "Патриот"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Уголовные дела обвиняемых в хищениях заместителя начальника Главного управления инновационного развития Владимира Шестерова и директора ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот"" Вячеслава Ахмедова направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СКР.

"В ходе предварительного следствия Шестеров и Ахмедов признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовные дела в отношении обвиняемых направлены в суд для рассмотрения по существу", - сообщила представитель комитета Светлана Петренко.

Шестеров и Ахмедов обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК).

Следствие установило, что в 2022-2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, Шестеров и Ахмедов, внеся в документацию заведомо ложные сведений о выполненных строительных работах в парке "Патриот", похитили более 25 млн рублей, чем причинили министерству ущерб в особо крупном размере.

"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий следователями ГВСУ СК России на имущество Попова, Шестерова и Ахмедова наложен арест на общую сумму свыше 100 млн рублей", - отметила Петренко.

Расследование уголовного дела Павла Попова продолжается.