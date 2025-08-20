Поиск

СКР завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова

Павел Попов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Военные следователи завершили следственные действия по делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Павла Попова о хищении бюджетных средств при строительстве парка "Патриот", сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным военным следственным управлением СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий)", - сказала Петренко.

Следствием установлено, что в 2022-2024 годах Попов, а также бывший заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и экс-директор парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов "совершили многомиллионное хищение бюджетных денежных средств путем внесения в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работ в парке "Патриот", причинив Минобороны России ущерб в особо крупном размере".

По данным следствия, в 2014-2024 годах Попов также получил от генерального директора ОАО "Бамстройпуть" взятку на общую сумму более 45 млн рублей "за общее покровительство при проведении строительных работ".

"Кроме того, согласно материалам следствия в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн рублей", - сказала Петренко.

По ее словам, в целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 млн рублей.

"В рамках уголовного дела осмотрено жилище Попова, где изъяты незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Допрошены свидетели, проведены очные ставки и проверки показаний на месте. Осмотрены предметы и документы, получены заключения судебных экспертиз, собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину Попова", - сказала представитель СК.

Другие фигуранты дела - Шестеров и Ахмедов - ранее были приговорены к шести и пяти годам колонии соответственно.

Попов был арестован в августе 2024 года.

Минобороны РФ Патриот Павел Попов Светлана Петренко СКР
