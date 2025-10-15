В самолете МС-21 осталось заместить пять иностранных систем

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сертификация импортозамещенной версии самолета МС-21 по-прежнему ожидается в конце 2026 года, осталось заместить пять систем и подсистем иностранного производства, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров после совещания о перспективах развития гражданской авиации на площадке Иркутского авиационного завода.

"Активно идет работа по импортозамещению систем. В целом самолет насчитывает более 200 систем и подсистем. И на сегодняшний день в завершающей стадии у нас пять крайних компонентов, систем и подсистем: это система обледенения, водо-вакуумная, предупреждения столкновения, метеолокатор, электроснабжение. Я уверен, что в те сроки, которые на сегодняшний день определены, это конец следующего года, авиационной промышленности, "ОАК" совместно с Росавиацией удастся завершить все необходимые мероприятия для завершения сертификационных задач", - сказал Ядров.

"После завершения данных работ (по пяти оставшимся системам - ИФ) у нас будет четкое понимание по срокам (начала производства МС-21 - ИФ). Но в целом, если говорить про представленный график, который у нас на сегодняшний день имеется, мы в него укладываемся", - добавил он.

По словам Ядрова, опытный МС-21 на сегодняшний день выполнил 19 сертификационных полетов, активно идут стендовые испытания, предоставляется доказательная документация.

В конце июня к сертификационным испытаниям приступил опытный образец МС-21 как с российскими, так и зарубежными системами и агрегатами. В августе ожидалось начало летных испытаний полностью импортозамещенного самолета, но этого не произошло. Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил журналистам в начале октября, что первый полет ожидается в ближайшее время. В конце 2026 года ожидается сертификация и далее старт серийного производства руссифицированного МС-21, говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.