Полностью импортозамещенный МС-21 приступит к летным испытаниям в ближайшее время

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Полностью импортозамещенный среднемагистральный самолет МС-21 приступит к летным испытаниям в ближайшее время, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Машина проходит проверки в летно-испытательном комплексе и в ближайшее время присоединится к программе летных испытаний" - сказал он.

Ранее первый полет полностью импортозамещенного МС-21 ожидался в августе этого года, его анонсировал, в частности, глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Если говорить про МС-21, более 70 систем и агрегатов произведены уже российские, импортозамещенные. В августе месяце взлетит самолет уже полностью импортозамещенный - сегодня пока летает частично импортозамещенный. Надеюсь, до конца 2026 года завершим сертификационные полеты и начнем уже серийно производить", - сказал тогда Чемезов.

МС-21-310 - базовая версия семейства самолетов МС-21, разработкой которого занимается ПАО "Яковлев" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха"). По данным сайта разработчика, лайнер сможет перевозить до 211 пассажиров на расстояние до 5100 км, максимальная коммерческая нагрузка - 21,3 т. Сообщалось, что старт серийного выпуска лайнера планируется в 2026 году - ранее сроки несколько раз переносились.

Изначально самолет создавался в международной кооперации, однако после введения антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и комплектующих. Сообщалось, что "русифицированный" МС-21-310 получился тяжелее, чем предполагалось, что не позволяет обеспечить заявленную дальность полета. Решением проблемы может стать выпуск версии с укороченным на одну секцию фюзеляжем, говорил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Укороченная версия - МС-21-210 - будет вмещать, ориентировочно, до 160-170 пассажиров, сообщал ранее Чемезов.

