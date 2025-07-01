Летные испытания импортозамещенного МС-21 начнутся в августе

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Летные испытания полностью импортозамещенной версии самолета МС-21, как ожидается, начнутся в августе этого года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"В августе коллеги из ОАК планируют, что поднимется самолет уже полностью импортозамещенный, со всеми отечественными системами", - сказал Алиханов.

Ранее к сертификационным полетам приступил частично импортозамещенный МС-21 с российским двигателем ПД-14, напомнил он.

"Сертификационные полеты "Суперджета" идут, они должны завершиться в этом году", - также добавил министр.