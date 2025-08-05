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Первый полет полностью импортозамещенного МС-21 ожидается в августе

Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов

Первый полет полностью импортозамещенного МС-21 ожидается в августе
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Первый полет полностью импортозамещенного самолета МС-21 ожидается в августе этого года, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Если говорить про МС-21, более 70 систем и агрегатов произведены уже российские, импортозамещенные. В августе месяце взлетит самолет уже полностью импортозамещенный - сегодня пока летает частично импортощамещенный. Надеюсь, до конца 2026 года завершим сертификационные полеты и начнем уже серийно производить", - сказал Чемезов.

МС-21-310 - базовая версия семейства самолетов МС-21, разработкой которого занимается "Яковлев" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха"). По данным сайта разработчика, лайнер сможет перевозить до 211 пассажиров на расстояние до 5100 км, максимальная коммерческая нагрузка - 21,3 т. Сообщалось, что старт серийного выпуска лайнера планируется в 2026 году - ранее сроки несколько раз переносились.

Изначально самолет создавался в международной кооперации, однако после введения антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и комплектующих. Сообщалось, что "русифицированный" МС-21-310 получился тяжелее, чем предполагалось, что не позволяет обеспечить заявленную дальность полета. Решением проблемы может стать выпуск версии с укороченным на одну секцию фюзеляжем, заявлял первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Укороченная версия - МС-21-210 - будет вмещать, ориентировочно, до 160-170 пассажиров, говорил ранее Чемезов.

МС-21 Ростех Сергей Чемезов Михаил Мишустин
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