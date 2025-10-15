Басманный суд заочно арестовал Владимира Кара-Мурзу

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд заочно арестовал на два месяца оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом) по делу об участии в экстремистской организации и фейках о ВС России, сообщили в суде.

Он объявлен в розыск. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания в России.

Кара-Мурзе вменяют ч. 2 ст. 207.3 (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России) и ч. 2 ст. 282.2 (Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации) УК.

Накануне ФСБ заявила, что Кара-Мурза и некоторые другие покинувшие страну россияне стали фигурантами дела по ст. 278 УК ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК ("Организация террористического сообщества и участие в нем"). Новое дело связано с деятельностью признанного нежелательным "Антивоенного комитета России".

Мосгорсуд 17 апреля 2023 года приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима со штрафом в 700 тыс. руб. и запретом в течение семи лет заниматься журналистской деятельностью.

Кара-Мурза был признан виновным в госизмене (ст. 275 УК), распространении фейков о российской армии (п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК), а также сотрудничестве с нежелательной организацией (ч. 1 ст. 284.1 УК).

В августе 2024 года президент Владимир Путин подписал указы о помиловании ряда лиц с целью возвращения россиян, задержанных на территории иностранных государств. Среди помилованных был и Кара-Мурза.