Росфинмониторинг внес Кара-Мурзу и Яшина в список террористов и экстремистов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) и бывшего столичного депутата Илью Яшина (признан иноагентом) в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Перечень службы обновился в понедельник.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Мосгорсуд 17 апреля 2023 года приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима со штрафом в 700 тыс. руб. и запретом в течение семи лет заниматься журналистской деятельностью.

Кара-Мурза был признан виновным в госизмене (ст. 275), распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (п.п. "г", "д" ч. 2 ст. 207.3), а также сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ).

Кара-Мурза, гражданин России и подданный Великобритании, был отправлен под арест весной 2022 года по делу о распространении ложной информации о действиях ВС РФ на Украине. Летом ему предъявили обвинение в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией - фондом "Свободная Россия". В октябре следствие вменило оппозиционеру госизмену, как поясняла его защита, в связи с выступлениями за границей.

Кара-Мурза не признал вину ни по одному из обвинений и считал свое преследование политически мотивированным.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании ряда лиц с целью возвращения россиян, задержанных на территории иностранных государств. Среди них был и Кара-Мурза.

Ранее в понедельник стало известно, что Кара-Мурза объявлен в розыск.

9 декабря 2022 года Яшин был приговорен к 8,5 годам заключения в колонии общего режима с запретом администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Он был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ) 3 апреля 2022 года в ходе трансляции в YouTube. Он также был помилован указом президента и выдан за рубеж.