Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Указ президента о введении моратория на обнуление топливного демпфера дает стимулы нефтяным компаниям поставлять больше нефтепродуктов на внутренний рынок. Такое мнение высказал журналистам президент "Петербургской биржи" Игорь Артемьев.

Он отменил, что на топливном рынке сохраняются проблемы, связанные с выходом заводов из ремонтов. Сильнее всего это сказывается в бензиновом сегменте, где профицит производства меньше, чем в дизельном.

"В этой ситуации мораторий на обнуление демпфера создает стимулы нефтяникам поставлять больше топлива на внутренний рынок", - сказал Артемьев.

Он подчеркнул, что Минэнерго и правительство принимают активные меры для наполнения топливного рынка, в том числе за счет экспорта. "Эти действия с учетом того, что начинается период пониженного спроса на нефтепродукты, позволят стабилизировать ситуацию на топливном рынке", - считает глава площадки.

Он отметил, что на бирже цены на нефтепродукты стабилизировались. "Как вы знаете, мы уменьшили шаг на торгах топливом до 0,01%, что остановило стремительный рост цен. Предпринимались и другие действия. Мы как биржа использовали все возможные меры. Сейчас период непростой, но, думаю, общими усилиями мы сможем справиться. В том числе благодаря тому, что биржа является идеальным рыночным распределительным механизмом товара и со своей стороны закрывает проблемы, насколько это возможно", - добавил Артемьев.

Он также отметил, что пока не обсуждается тема отмены ограничения в виде шага в 0,01% на торгах топливом: "Пока нет. Мы понимаем, что это нельзя назвать в полной мере рыночной. Но в текущей ситуации нужны и механизмы государственного регулирования и регулирования торгов. Мы считаем, что эта мера про шаг в 0,01% была одной из самых действенных для предотвращения галлопирующих цен и нанесения большого ущерба потребителям. Пока ее отменять рано".

Артемьев также подчеркнул, что на бирже выросли продажи объемов топлива из Белоруссии: "Я бы не сказал, что с точки зрения российского рынка это определяющие объемы, но это существенная доля, которая в сложные моменты выручает. А с сентября предложение со стороны Беларуси значительно выросло".

Комментируя тему возможных проблем с производством зимнего дизельного топлива, Артемьев отметил, что "следить за этим нужно, потому это несколько проблемная зона". "Шаги регуляторов вместе с нашим участием ведут к тому, чтобы не допустить проблем", - сказал он.