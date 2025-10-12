В Минэнерго назвали мораторий на обнуление топливного демпфера способом стабилизации цен

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Введение моратория на обнуление топливного демпфера позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на моторное топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива. Такое заявление распространила пресс-служба Минэнерго.

В свою очередь, вывод из под акциза дизельного топлива, получаемого при смешении его летних сортов с авиационным керосином, позволяет повысить экономическую эффективность производства морозостойких сортов дизельного топлива, повысив предельную температуру его фильтруемости и застывания.

"Минэнерго России и правительство Российской Федерации считает своим абсолютным приоритетом полное удовлетворение потребностей граждан и промышленности в топливе и продолжает в ручном режиме вести работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, применяя для этого весь спектр необходимых инструментов. Так, ранее до конца 2025 года введены временные запреты на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для "непроизводителей". Эта мера позволяет не допустить перепродажу на экспорт топлива, предназначенного для внутреннего рынка", - говорится в сообщении.

Ранее днем в воскресенье был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, который ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября 2025 года по май 2026 года. Кроме того, документ вывел из-под акциза производство зимнего дизельного топлива путем смешения сортов ДТ с авиакеросином вне нефтеперерабатывающих заводов.

Бюджет выплачивает демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Но если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных в Налоговом кодексе цен (более чем на 10% по бензину и 20% - по дизелю), то демпфер за этот месяц не выплачивается. Такая ситуация возникала уже дважды. В разгар ценового кризиса на топливном рынке в сентябре 2023 года нефтяники не получили из бюджета выплаты по демпферу из-за высоких биржевых цен и на бензин, и на ДТ. А по итогам августа 2025 года нефтяники остались без бензинового демпфера.

Еще недавно регуляторы обсуждали вопрос повышения цены для обнуления топливного демпфера - задним числом с сентября на 10 процентных пунктов. Между тем, глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявлял, что топливный демпфер требует более существенной донастройки. В частности, говорил Дюков, правительство РФ необходимо наделить правом на приостановку обнуления выплат в условиях форс-мажорных обстоятельств.

В последние несколько недель средняя стоимость 92-го бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже находится на рекордах на фоне плановых и внеплановых ремонтов НПЗ. В России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, с 1 октября вступил в силу запрет для непроизводителей на экспорт ДТ, а также судового топлива и прочих газойлей. Тем временем, вице-премьер Александр Новак направил в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина предложения о мерах дополнительной поддержки внутреннего топливного рынка. Теперь введен мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май.

Зимний дизель выпускается в России в том числе путем смешивания летнего ДТ и авиационного керосина на нефтебазах. Несколько лет назад был введен дополнительный акциз при осуществлении такого компаундирования - производитель платит разницу в акцизах между керосином и дизелем. Однако суммы доначислений оказались огромны, многие участники рынка отказались от этого вида бизнеса, в итоге предложение объемов зимнего ДТ со стороны нефтебаз сильно сократилось. Опубликованным указом президента дополнительный акциз на такой вид выпуска зимнего ДТ отменен.