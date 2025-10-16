Поиск

Трамп подтвердил, что санкционировал проведение ЦРУ тайных операций против властей Венесуэлы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что дал ЦРУ полномочия проводить тайные антиправительственные операции в Венесуэле, передает в четверг NBC News.

"На самом деле, я дал разрешение по двум причинам. Первая - то, что они отпустили заключенных своих тюрем в Соединенные Штаты Америки. (...) И другая - наркотики. К нам из Венесуэлы поступает много наркотиков", - сказал Трамп в ответ на вопрос, почему он санкционировал действия ЦРУ в Венесуэле.

Операции ЦРУ за границей обычно держатся в секрете, и американский лидер как главнокомандующий тем самым сделал беспрецедентное признание, обращает внимание телеканал.

В ЦРУ отказались комментировать ситуацию.

В среду газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники написала, что администрация США без огласки наделила ЦРУ правом организовывать секретные операции в Венесуэле против властей страны.

Согласно публикации, при этом оперативники ЦРУ получают право на действия, включающие физическое устранение лиц, и на различные операции в регионе Карибского моря. Спецслужба сможет действовать самостоятельно или в рамках более масштабных военных операций США. Однако, уточняет издание, неясно, планирует ли уже ЦРУ какие-то шаги в Венесуэле.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Командование США направило к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей ряда стран, в том числе Венесуэлы.

Впоследствии американские власти не раз сообщали об ударах по судам в регионе, которые, по версии Вашингтона, перевозили наркотики.

На прошлой неделе NYT сообщила со ссылкой на источники, что президент США прекратил усилия по достижению дипломатического соглашения с Венесуэлой. При этом Трамп обвиняет президента страны Николаса Мадуро в том, что он является одним из крупнейших мировых наркоторговцев, и в начале августа объявил, что вознаграждение за его поимку будет удвоено до $50 млн. Мадуро, в свою очередь, обвиняет Соединенные Штаты в фальсификации этой информации с целью добиться его отставки.

Издание Politico сообщало 9 октября со ссылкой на источник, что американская администрация составила план ликвидации венесуэльского "Картеля Солнц" и его лидера.

Власти США уверяли, что "Картель Солнц" оказывает поддержку картелю "Синалоа" - одному из крупнейших мировых производителей наркотического фентанила, и преступной группировке "Трен-де-Арагуа" из Венесуэлы. Сообщалось, что картель возглавляют высокопоставленные представители вооруженных сил Венесуэлы. При этом само существование организации является предметом дискуссий.

Дональд Трамп ЦРУ США Мадуро
