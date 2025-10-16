Новый аэропорт Иркутска будет построен по концессии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Новый аэропорт в Иркутске будет построен на принципах государственно-частного партнерства, сообщил в Telegram губернатор региона Игорь Кобзев после встречи с главой Росавиции Дмитрием Ядровым.

"На строительство предусмотрены федеральные средства. В его (проекта - ИФ) основе будет концессия с частным партнером, который построит аэровокзальный комплекс", - написал он.

Регион возьмет на себя создание необходимой инфраструктуры: дорог, инженерных сетей, а также разработку проектной документации.

"Мы видим большой потенциал для будущего аэропорта в части грузовых перевозок и для Иркутской области, и для Дальнего Востока. Ну и, конечно, Иркутск и Байкал - точка притяжения туристов, транзитные полеты будут иметь высокую востребованность", - сказал на встрече Ядров.

В феврале 2025 года президент Владимир Путин одобрил строительство нового аэропорта для Иркутска. Росавиация и "Ростех" согласовали место размещения авиаузла в пади "Ключевая". Площадка находится в 36 км от Иркутска и 24 км от Ангарска. Позднее "Ростех" объявил о выборе инвестора проекта - АО "ТЛК "Ангара". По данным ЕГРЮЛ, эта компания зарегистрирована в июне 2023 года в Иркутске, учредителем является московское АО "Авард". В самой компании "Интерфаксу" уточняли, что она близка к оператору аэропорта "Жуковский" - АО "Рампорт Аэро".

Инвестиции в иркутский проект "ТЛК "Ангара" оценивала в сумму около 100 млрд рублей.

Сейчас ведутся предпроектные работы. По плану новый аэропорт сможет обслуживать до 10 млн пассажиров в год. Проектом предусмотрено строительство ВПП длиной 4,2 тысячи метров, рассчитанной на прием всех типов воздушных судов. Начать строительство планируется в 2028 году. Строительство нового аэропорта Иркутска включено в нацпроект "Эффективная транспортная система".

Сейчас аэропорт Иркутска расположен в черте города, у него три терминала.