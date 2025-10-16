Поиск

Лавров заявил, что РФ рассчитывает на выполнение договоренностей по Газе

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Прекращение огня в Газе должно носить устойчивый характер, Москва рассчитывает на выполнение достигнутых договоренностей, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Перемирие в Газе, прекращение огня в Газе должно, конечно же, носить устойчивый характер, чтобы позволить приступить к доставке гуманитарной помощи и затем к масштабным работам по восстановлению практически полностью разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры палестинского анклава, иначе все наши усилия по созданию условий для возвращения внутренне перемещенных лиц, беженцев не увенчаются успехом", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Марокко Насером Буритой.

Лавров отметил, что эти вопросы нужно решать "таким образом, чтобы не подорвать перспективы полноценного выполнения решений ООН по созданию палестинского государства".

"Рассчитываем - это наше общее мнение, - что достигнутые договоренности будут строго выполняться, в том числе с учетом итогов прошедшего 13 октября в Шарм-эш-Шейхе саммита мира; что на выполнении этих договоренностей дело не закончится, и будут предприняты дальнейшие шаги", - добавил Лавров.

