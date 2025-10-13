Поиск

Глава Евросовета приветствовал мирное соглашение по сектору Газа

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Председатель Евросовета Антониу Кошта назвал кульминацией усилий международного сообщества по достижению прочного мира между израильтянами и палестинцами мирный план по урегулированию ситуации в сектору Газа.

"Европейский союз всецело привержен активному взаимодействию со всеми сторонами, участвующими в реализации этого мирного плана. Мы готовы участвовать в работе Международного совета мира и поддерживать все процессы - переходное управление, восстановление и реконструкцию", - заявил Кошта после подписания в Шарм-эш-Шейхе мирного соглашения по Газе.

"Как только позволят условия, мы немедленно расширим нашу гуманитарную помощь. Европейский союз является крупнейшим донором гуманитарной помощи палестинцам, и мы активизируем наши усилия. В соответствии с нашей приверженностью реформированию Палестинской администрации, мы продолжим поддерживать ее и программу реформ, гарантируя, что Газа станет частью демократического государства, свободного от терроризма", - продолжил глава Европейского совета.

Кошта напомнил, что ЕС выделил Палестинской национальной администрации 1,6 млрд евро на 2025-2027 годы и пообещал продолжение помощи, в том числе посредством опыта Евросоюза в областях, имеющих основополагающее значение для постконфликтного сектора Газа.

Председатель Евросовета также заверил в поддержке со стороны Евросоюза в области безопасности с целью способствовать стабилизации и восстановлению сектора Газа.

При этом, отметил Кошта, "путь к миру, основанному на решении о двух государствах, где Израиль и государство Палестина живут бок о бок в мире и безопасности, без терроризма, еще долог".

"Но сегодня мы едины в нашем обещании воплотить это в жизнь", - заявил глава Евросовета.

