Трамп заявил, что над урегулированием в Газе еще предстоит поработать

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что для нормализации обстановки в секторе Газа потребуется приложить еще усилий.

"Все 20 заложников вернулись и чувствуют себя настолько хорошо, насколько можно ожидать. Это большое облегчение, но работа не завершена. Тела погибших, вопреки обещаниям, не возвращены. Вторая фаза начинается прямо сейчас!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп, а также лидеры Катара, Египта и Турции 13 октября поставили подписи под соглашением об урегулировании ситуации в Газе.

Израиль ответил на невыполненное обещание ХАМАС вернуть тела всех заложников

"Все всегда говорили, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке. Но теперь этого не произойдёт", - сказал тогда Трамп журналистам в Шарм-эль-Шейхе на саммите по Газе.

По данным местных СМИ, подписанный документ основан на ранее обнародованном мирном плане Трампа, который включает в себя 20 пунктов и несколько этапов для их выполнения.

На первом этапе предусматривалось немедленное прекращение огня, освобождение заложников и палестинских заключенных.

В понедельник движение ХАМАС освободило 20 живых заложников и передало тела четверых погибших. Израильские власти освободили из тюрем около 2 тыс. палестинских заключенных. Однако тела еще 24 заложников остаются в анклаве. Власти Израиля и члены семей еще 24 погибших обвиняют группировку в том, что она нарушает договоренности, не возвращая останки других израильтян.

США Дональд Трамп сектор Газа Израиль
Новости по теме

Новости

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные убили пять палестинцев, пересекших линию отвода войск

Хроники событий
