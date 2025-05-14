Требование о минимум трех интернет-провайдерах в новостройках введут через два года

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Не менее трех интернет-провайдеров будет работать в многоквартирных новостройках в горизонте года-двух, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Ввести стандарт по новым домам мы планируем где-то в ближайший год-два", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективе решения о работе в доме не менее трех интернет-провайдеров на пленарном заседании "Умный город в структуре новых национальных проектов" в рамках III национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства "Умный город".

Он подчеркнул, что и в старом жилом фонде должен быть доступ к разным провайдерам, чтобы жильцы имели выбор.

"С точки зрения старого фонда, мы вместе с Минстроем эту работу ведем. Сейчас, мне кажется, уже достаточно хорошее проникновение. У нас в целом отрасль операторская очень конкурентная. И вот закон, который был принят в прошлом году, он позволяет существенным образом упростить процесс попадания оператора в дом. Мне кажется, что в ближайшие несколько лет конкуренция будет еще более жесткая за потребителя", - заверил Шадаев.

21 марта во время мощной DDoS-атаки на интернет-провайдера Lovit, работающего в домах ГК "ПИК", жильцы домов застройщика, по сообщениям СМИ, несколько дней оставались без связи и из-за отключившихся домофонов также не могли попасть в квартиры, поскольку других провайдеров в домах не было.

Роскомнадзор, комментируя ситуацию, делал вывод, что "инфраструктура провайдера оказалась не готова к такой массированной DDoS-атаке, что привело к серьезным сбоям в работе сервисов", компании потребовалась помощь специалистов Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования РКН.

Ранее Шадаев говорил, что Минцифры рассматривает возможность введения ответственности для управляющих компаний, которые препятствуют доступу операторов связи и интернет-провайдеров в многоквартирные дома.