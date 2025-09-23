Поиск

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ анализирует практику применения закона о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома (МКД), обсуждает введение административной ответственности для управляющих компаний (УК), не пускающих провайдеров в дома в нарушение закона, сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

В Минцифры напомнили, что весной 2024 года был принят закон о недискриминационном доступе провайдеров в МКД (№ 67-ФЗ), а также ряд подзаконных актов. Эти меры призваны стимулировать конкуренцию на телеком-рынке, отметили в ведомстве.

"Вместе с тем, проблемные вопросы в части взаимодействия операторов связи и управляющих компаний остаются", - констатировали в Минцифры.

Министерство рассматривает все поступающие вопросы, касающиеся доступа провайдеров в МКД - как от граждан, так и от операторов связи, для обращений создан специальный сервис на "Госуслугах".

"В настоящее время Минцифры продолжает анализировать правоприменительную практику. По результатам этой работы будет принято решение о необходимости совершенствования законодательства и иных нормативных правовых актов. Для управляющих компаний, которые, несмотря на принятый закон, не пускают операторов в МКД, обсуждается введение административной ответственности", - заявили в пресс-службе министерства.

Ранее во вторник ФАС России сообщила о возбуждении антимонопольного дела в отношении компаний группы "ПИК" по факту ограничения доступа интернет-провайдеров в многоквартирные дома, из-за чего жильцы в феврале остались без доступа в интернет. Компаниям группы грозят штрафы от 0,01% до 0,15% выручки.

В Минцифры заявили, что поддерживают возбуждение антимонопольного дела. "Оно (дело - ИФ) может стать первым подобного рода прецедентом и позитивно скажется на стремлении УК и операторов соблюдать требования законодательства", - надеются в Минцифры.

