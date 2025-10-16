"Транснефть" предложила помощь в проектировании трубопровода из Венгрии в Сербию

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "Транснефть" готова помочь с проектированием нефтепровода из Венгрии в Сербию.

"В сложных санкционных условиях нам трудно оказать какую-то помощь, но, тем не менее, мы предложили возможности по проектированию, если это необходимо, по экспертной оценке этого проекта", - сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда в рамках Российской энергетической недели.

"Коллеги взяли тайм-аут на рассмотрение, и если это в рамках европейского сообщества допустимо, мы примем посильное участие в этом проекте", - добавил он.

Согласно планам, трубопровод будет введен в эксплуатацию к 2027 году. На территории Венгрии будет построено около 180 км новой инфраструктуры, а на территории Сербии - 120 км

В начале июля "Транснефть" и венгерская MOL подписали соглашение о техническом соответствии спецификаций для строительства нефтепровода. В ближайшее время ожидается определение коммерческой стороны проекта.