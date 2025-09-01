Венгрия в этом году получила более 5 млрд кубометров газа через Turk Stream

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Венгрия с начала этого года получила из России через газопровод Turk Stream более 5 млрд кубометров газа, заявил в понедельник глава МИД республики Петер Сийярто.

"По газопроводу Turk Stream через Сербию поступили рекордные объемы газа - более 5 млрд кубометров с января", - приводит в соцсети X его слова представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Кроме того, сам Сийярто отметил в соцсетях, что в целом Венгрия в настоящее время получает по 21 млн кубометров газа в сутки.

"Никогда еще Венгрия не получала так много газа по Turk Stream, как в этом году", - подчеркнул министр.

