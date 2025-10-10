Поиск

Венгрия пообещала увеличить поставки топлива в Сербию

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Венгерская MOL увеличит поставки топлива в Сербию после того, как в отношении сербской NIS вступили в силу санкции США, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает агентство Tanjug.

"Поскольку MOL играет важную роль в снабжении Сербии нефтью и топливом, наши сербские друзья могут рассчитывать на увеличение поставок от компании MOL", - сказал министр, но отметил, что это увеличение не сможет полностью заменить недостаток поставок из Хорватии.

9 октября хорватский оператор Адриатического нефтепровода, компания JANAF уведомила, что более не сможет поставлять нефть сербской NIS (входит в "Газпром нефть"), в отношении которой начали действовать санкции США.

"Хорватская компания JANAF в четверг получила информацию о том, что сербская компания NIS не получила лицензию, необходимую для продолжения работ в рамках контракта по транспортировке нефти, в силу этого с 8 октября выполнение контракта более невозможно. JANAF продолжает активную работу с властями Хорватии и юридическими советниками компании в США для изыскания возможных решений", - заявила компания.

В NIS ранее на этой неделе заявили, что компания приняла все необходимые меры для осуществления бесперебойной работы и продаж топлива клиентам. В сотрудничестве с партнерами, правительством и акционерами она работает над "преодолением сложившейся ситуации". NIS сообщила, что продолжает обсуждать с Министерством финансов США запрос об исключении из санкционного списка SDN, но это длительный и сложный процесс.

В конце сентября США на несколько дней перенесли начало применения ограничительных мер против NIS до 8 октября. Прежде они несколько раз откладывались на более длительный период.

NIS, "дочка" "Газпром нефти", попала под санкции США в начале 2025 года. В связи с этим Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в NIS в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

Сейчас основные совладельцы - "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), еще 11,3% акций NIS принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал", где сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром". В прямом владении ПАО "Газпром" находится одна акция NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.

