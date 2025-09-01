Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода между обеими странами

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Будапешт и Белград решили ускорить строительство нефтепровода между их странами, заявил в понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Договорились с министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович ускорить строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией. Его венгерский участок в 190 км планируется достроить до конца 2027 года", - написал он в соцсети X.

Министр напомнил об атаках Украины против нефтепровода "Дружба". "Из-за таких шагов Украины сотрудничество Сербии и Венгрии в сфере энергетики становится еще более важным", - считает Сийярто.