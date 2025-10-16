Поиск

Суд удовлетворил иск Сбера к Euroclear на $263,7 млн, 49,7 млн евро и 4,4 млн фунтов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка к Euroclear Bank на $263,7 млн, 49,7 млн евро и 4,4 млн фунтов стерлингов, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Суд также решил взыскать в пользу Сбера около $67,8 млн, 4,6 млн евро и примерно 678 тысяч фунтов упущенной выгоды.

Средства будут взысканы в рублях по курсу Банка России на дату платежа.

Суд на заседании принял от Сбербанка уточненный расчет в связи с частичным возвратом средств и просил удовлетворить иск в полном объеме.

Представитель иностранного банка просил суд отклонить иск, отметив, что в случае удовлетворения иска Сбербанк получит "неосновательное обогащение".

Суд, заслушав выступления сторон, иск удовлетворил.

Как сказано в картотеке суда, на заседании в конце марта суд выделил в отдельное производство требования Сбербанка к Clearstream Banking, который раньше также был в числе ответчиков. Суд тогда привлек к участию в деле в качестве третьего лица ООО "Специализированная депозитарная компания "Гарант".

Иск был заявлен о взыскании убытков в размере заблокированных из-за санкций двумя крупными европейскими депозитариями выплат по ценным бумагам, принадлежащим истцу.

Ранее в качестве третьего лица был указан Национальный расчетный депозитарий (НРД).

В материалах дела уточняется, что Сбербанк в иске хотел взыскать с Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking S.A. убытки в размере $500,4 млн, 52,9 млн евро, 4,4 млн фунтов в рублях по курсу Банка России на дату платежа, а также с Clearstream Banking S.A. убытки в объеме $57,7 тысячи.

На момент подачи иска (14 февраля 2025 года) размер требований составил около 53,7 млрд рублей.

Clearstream Euroclear НРД Сбербанк Арбитражный суд Москвы
