"Газпром нефть" была среди инициаторов моратория на обнуление топливного демпфера

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" была в числе инициаторов введения моратория на обнуление топливного демпфера, это решение будет способствовать стабилизации топливного рынка, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Мы были одним из инициаторов обращения в правительство по поводу моратория на обнуление топливного демпфера. Поэтому, безусловно, поддерживаем принятое решение и считаем, что оно способствует стабилизации топливного рынка", - заявил он.

Президент Владимир Путин 12 октября указом ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май: расчет топливного демпфера с октября 2025 года по май 2026 года будет производиться без учета отклонения средних оптовых цен на дизельное топливо и 92-й бензин от предельных отметок.