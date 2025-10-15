Мораторий на обнуление топливного демпфера не отменит увеличение "отсечки" на 10 п. п.

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Семимесячный мораторий, с октября по май, на обнуление демпферных выплат нефтяным компаниями при росте биржевых цен на топливо выше определенного уровня, не отменяет намерения повысить порог отклонения этих цен от индикатива на 10 п.п. с сентября, то есть задним числом, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Он ее дополняет", - сказал он.

Предложение о повышении индикатора задним числом одобрено, говорил вице-премьер РФ Александр Новак, Минфин уже предложил соответствующие изменения в Налоговый кодекс в Госдуму, они еще не приняты. Указом президента введен мораторий на обнуление выплат с октября по май.

Решение о моратории будет действовать до 1 мая 2026 года.

"Для бюджета эффект будет нейтральный. Потому что выплаты демпфера заложены. Здесь просто они не обнулятся, то есть не будет экономии расходов. Расходы будут реализованы в том объеме, как они заложены на 2025 год", - заметил замминистра.

Бюджет выплачивает демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Но если оптовые цены в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных в Налоговом кодексе цен (более чем на 10% по бензину и 20% - по дизелю), то демпфер за этот месяц не выплачивается.

Такая ситуация возникала уже дважды. В разгар ценового кризиса на топливном рынке в сентябре 2023 года нефтяники не получили из бюджета выплаты по демпферу из-за высоких биржевых цен и на бензин, и на ДТ. А по итогам августа 2025 года они остались без бензинового демпфера.

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому с сентября диапазон отклонения будет повышен до 20% по бензину и 30% по дизтопливу. Цены на бирже по итогам сентября оказались у верхнего предела, что позволит нефтяникам получить выплаты, только если индикаторы будут повышены на 10 п.п.