Поиск

Мораторий на обнуление топливного демпфера не отменит увеличение "отсечки" на 10 п. п.

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Семимесячный мораторий, с октября по май, на обнуление демпферных выплат нефтяным компаниями при росте биржевых цен на топливо выше определенного уровня, не отменяет намерения повысить порог отклонения этих цен от индикатива на 10 п.п. с сентября, то есть задним числом, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Он ее дополняет", - сказал он.

Предложение о повышении индикатора задним числом одобрено, говорил вице-премьер РФ Александр Новак, Минфин уже предложил соответствующие изменения в Налоговый кодекс в Госдуму, они еще не приняты. Указом президента введен мораторий на обнуление выплат с октября по май.

Решение о моратории будет действовать до 1 мая 2026 года.

"Для бюджета эффект будет нейтральный. Потому что выплаты демпфера заложены. Здесь просто они не обнулятся, то есть не будет экономии расходов. Расходы будут реализованы в том объеме, как они заложены на 2025 год", - заметил замминистра.

Бюджет выплачивает демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Но если оптовые цены в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных в Налоговом кодексе цен (более чем на 10% по бензину и 20% - по дизелю), то демпфер за этот месяц не выплачивается.

Такая ситуация возникала уже дважды. В разгар ценового кризиса на топливном рынке в сентябре 2023 года нефтяники не получили из бюджета выплаты по демпферу из-за высоких биржевых цен и на бензин, и на ДТ. А по итогам августа 2025 года они остались без бензинового демпфера.

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому с сентября диапазон отклонения будет повышен до 20% по бензину и 30% по дизтопливу. Цены на бирже по итогам сентября оказались у верхнего предела, что позволит нефтяникам получить выплаты, только если индикаторы будут повышены на 10 п.п.

Алексей Сазанов Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

Импортеры топлива получат демпферные выплаты

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

IT-отрасль предложила оставить ей налоговые льготы в обмен на повышение налога на прибыль

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли

Консорциум с участием BlackRock купит Aligned Data Centers с оценкой в $40 млрд

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Лондон ввел санкции против НСПК и четырех российских банков

"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" включены в санкционный список Великобритании

"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" включены в санкционный список Великобритании
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });