Россия и Сербия стремятся оградить двусторонние отношения от внешних посягательств

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Москва и Белград ищут оптимальное решение в связи с ограничениями со стороны Вашингтона в отношении российско-сербского совместного предприятия "Нефтяная индустрия Сербии" (НИС, NIS), сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

"В нынешних условиях нам и нашим сербским партнерам приходится искать оптимальное решение, чтобы преодолеть искусственно созданные американской администрацией проблемы", - говорится в ее ответе на вопрос СМИ о российско-сербском энергетическом сотрудничестве.

Захарова отметила, что стороны будут делать это с опорой на соглашение 2008 года с обязательным учетом интересов России и Сербии. По ее словам, Москва и Белград заинтересованы в том, чтобы "оградить наше двустороннее сотрудничество от внешних посягательств".

Представитель МИД добавила, что Россия разделяет ранее высказанную президентом Сербии Александром Вучичем позитивную оценку по итогам раунда переговоров с российскими представителями 13 октября в сербской столице.

Ранее президент Сербии заявил, что санкций США в отношении сербской NIS избежать не удалось - они вступили в силу 8 октября. "Проблемы с сырьем будут, но у нас достаточно резервов", - сказал он, отметив, что НПЗ Панчево сможет работать без поставок нефти до 1 ноября.

NIS как "дочка" "Газпром нефти" была включена в американский SDN List в начале 2025 года. Тогда Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в NIS в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

Сейчас основные совладельцы - "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), еще 11,3% акций NIS принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал", где сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром". В прямом владении ПАО "Газпром" находится одна акция NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.

