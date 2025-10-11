Поиск

Глава "Газпром нефти" и президент Сербии обсудят ситуацию вокруг NIS

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Глава "Газпром нефти" Александр Дюков и замминистра энергетики РФ Павел Сорокин 13 октября встретятся с президентом Сербии Александром Вучичем, чтобы обсудить план дальнейшей работы вокруг сербской энергокомпании NIS (входит в "Газпром нефть"), в отношении которой начали действовать санкции США. Об этом сообщает портал Радио и телевидение Сербии со ссылкой на слова сербского министра энергетики Дубравки Джедович-Ханданович.

По словам министра, в пятницу прошло внеочередное заседание совета директоров NIS по инициативе сербской стороны. Однако пока не представлено детального плана действий в отношении NIS, в котором были бы защищены интересы Сербии и ее энергобезопасность, подчеркивает Джедович-Ханданович.

Ранее президент Сербии Вучич заявил, что санкций США в отношении сербской NIS избежать не удалось - они вступили в силу 8 октября. "Проблемы с сырьем будут, но у нас достаточно резервов", - сказал он, отметив, что НПЗ Панчево сможет работать без поставок нефти до 1 ноября.

NIS на этой неделе заявила, что приняла все меры для осуществления бесперебойной работы и продаж топлива клиентам. В сотрудничестве с партнерами, правительством и акционерами она работает над "преодолением сложившейся ситуации". NIS также продолжает сотрудничать с министерством финансов США по запросу об исключении из санкционного списка SDN, но это длительный и сложный процесс, отмечает компания.

Хорватский оператор Адриатического нефтепровода, JANAF, уведомил, что не может больше поставлять нефть сербской компании. Между тем власти Хорватии заявляют, что готовы купить российскую долю в NIS.

NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List в начале 2025 года. В связи с этим Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в NIS в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

В настоящее время основные совладельцы - "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), еще 11,3% акций NIS принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"), где сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром". В прямом владении ПАО "Газпром" находится одна акция NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.

