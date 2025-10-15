Вучич предложил России, чтобы Сербия выкупила российскую долю в NIS

Российская сторона не поддержала это предложение и склоняется к продаже доли третьей стороне

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич предложил, чтобы Сербия выкупила российскую долю в энергокомпании NIS, но эта идея была встречена без энтузиазма, сообщают сербские СМИ.

По их данным, это предложение Вучич сделал на встрече с главой "Газпром нефти" Александром Дюковым и замминистра энергетики России Павлом Сорокиным.

Президент Сербии пообещал, что "когда ситуация на международном уровне нормализируется, доля будет возвращена".

Российская сторона не поддержала такое предложение и склоняется к тому, чтобы продать свою долю третьей стороне, возможно, американцам.

Санкции США против NIS вступили в силу 8 октября после долгих отсрочек. "Проблемы с сырьем будут, но у нас достаточно резервов", - сказал тогда Вучич, отметив, что НПЗ Панчево сможет работать без поставок нефти до 1 ноября.

NIS, "дочка" "Газпром нефти", попала в американский SDN List в начале 2025 года. В связи с этим Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в NIS в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

Сейчас основные совладельцы - "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), еще 11,3% акций NIS принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал", где сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром". В прямом владении ПАО "Газпром" находится одна акция NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.