Президент Сербии признал, что санкций США в отношении NIS избежать не удалось

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Санкций США в отношении сербской компании NIS (входит в "Газпром нефть") избежать не удалось, заявил президент Сербии Александр Вучич в четверг в обращении к согражданам.

"Это чрезвычайно суровые санкции во всех смыслах. Важно понимать, что эти санкции не направлены против граждан, против конкретного человека, но они коснутся каждого", - приводит слова Вучича сербский телерадиоканал РТС.

"Проблемы с сырьем будут, но у нас достаточно резервов", - сказал он, отметив, что НПЗ Панчево сможет работать без поставок нефти до 1 ноября.

Ранее хорватский оператор Адриатического нефтепровода, JANAF, уведомил, что не может больше поставлять нефть сербской компании.

NIS на этой неделе заявила, что приняла все меры для осуществления бесперебойной работы и продаж топлива клиентам. В сотрудничестве с партнерами, правительством и акционерами она работает над "преодолением сложившейся ситуации". NIS также продолжает сотрудничать с министерством финансов США по запросу об исключении из санкционного списка SDN, но это длительный и сложный процесс, отметила компания.

В конце сентября США на несколько дней перенесли начало применения ограничительных мер против NIS - до 8 октября. Прежде начало действия санкций откладывалось на более длительный период.

NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List в начале 2025 года. В связи с этим Вучич заявлял, что США требуют полного вывода оттуда российского капитала. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в NIS в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

В настоящее время основные совладельцы - "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), еще 11,3% акций NIS принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал", где сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром". В прямом владении ПАО "Газпром" находится одна акция NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.