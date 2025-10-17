В Курской области почти полностью восстановили электроснабжение

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Курской области почти во всех населенных пунктах Беловского района и в Рыльске восстановили электроснабжение, нарушенное вечером после обстрелов подстанций, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Благодарен нашим специалистам, которые всю ночь занимались устранением последствий атак ВСУ! Электроснабжение в Беловском районе и Рыльске практически полностью восстановлено", - написал он в своем телеграм-канале.

В Беловском районе запитаны все дома, кроме шести населенных пунктов - там ремонт продолжается. Скоро подача электричества должна быть восстановлена полностью.

В Рыльске, по данным губернатора, электроснабжение было восстановлено еще в четверг, за исключением трех частных домов и одного многоквартирного дома.

"Чтобы полностью восстановить электроснабжение во всех домах, энергетикам временно придется отключить электричество в Рыльске. Прошу отнестись с пониманием", - добавил глава региона.

В Рыльске в четырех домах выбиты окна - на месте работает комиссия, чтобы зафиксировать ущерб.

Энергоснабжение было нарушено после ударов по подстанциям в городе Рыльске и в слободе Белой Беловского района.