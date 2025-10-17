В Крыму аварийно обесточен Красноперекопский район

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Крыму аварийно обесточен Красноперекопский район, энергоснабжение восстанавливают, сообщил в Telegram глава администрации района Сергей Биданец.

"В связи с аварийным отключением электроэнергии на территории Красноперекопского района восстановительные работы ведутся силами всех ремонтных бригад", - написал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее утром сообщил, что в результате атаки БПЛА в регионе были повреждены несколько электроподстанций и пообещал уточнить сроки ремонта и возобновления подачи электричества позднее. Для снятия аварийного перегруза системы в Крыму ввели графики временного отключения электричества.

В Евпатории из-за перебоев с электричеством и водоснабжением в школах и детских садах ввели сокращенный график. Позднее было объявлено, что энергоснабжение города восстановлено.