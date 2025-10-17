В Валуйках в результате ракетного обстрела ранен мужчина

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись воздушным ударам ВСУ, есть раненый, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Город Валуйки подвергся ракетному обстрелу. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными непроникающими ранениями мягких тканей головы самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь. Дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков Telegram.

В Валуйках в результате прилетов боеприпасов повреждены два объекта инфраструктуры.

"Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий. Кроме того, возле одного из объектов загорелась сухая трава - пожарными расчетами пожар потушен. Также повреждены "Газель" и легковой автомобиль", - уточнил губернатор.

В селе Принцевка Валуйского округа от атаки FPV-дрона повреждена одна единица спецтехники. На участках дорог Кукуевка-Долгое и Уразово-Борки от атак дронов повреждены по одному легковому автомобилю.

В селе Казначеевка от удара дрона выбиты окна частного дома и повреждена линия электропередачи. Часть села временно остается без света. Электроснабжение села начнут восстанавливать, когда разрешит Минобороны.

В Грайвороне дрон нанес удар по многоквартирному дому - выбиты окна в десяти квартирах. Также осколками посечен один легковой автомобиль.

В поселке Чапаевский Грайворонского округа от удара FPV-дрона в частном доме повреждены остекление, входная группа, забор и надворная постройка. В селе Головчино от удара вражеского дрона выбиты окна, посечены кровля и забор частного домовладения.

В селе Нечаевка Белгородского района дрон атаковал территорию частного домовладения - посечены забор, ворота и навес. В поселке Дубовое в результате атаки беспилотника повреждены кровля и остекление частного дома. Село Отрадное также было атаковано дроном - повреждены кровля и стены гаража, а также кузов и остекление микроавтобуса.

В селе Зозули Борисовского района вследствие детонации дрона у легкового автомобиля выбиты стекла и посечен кузов, добавил Гладков.