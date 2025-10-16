Белгородский губернатор сообщил о погибшем в результате атаки БПЛА

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели в результате атаки дрона в селе Дорогощь приехавшего из Москвы мужчины, который привез гуманитарную помощь.

"В селе Дорогощь Грайворонского округа при атаке дрона погиб мужчина", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

По информации губернатора, это произошло 13 октября, установить его личность удалось только сегодня, мужчина приехал из Москвы. В приграничье он привез гуманитарную помощь.