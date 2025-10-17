В Белгородской области в результате взрыва дрона ранены два человека

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Грайвороне в результате детонации дрона ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона на территории частного домовладения ранены супруги. Предварительно, у обоих минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Бригада скорой доставляет их для обследования в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в соцсетях.

Осколками посекло забор вокруг дома и надворную постройку.

В селе Козинка беспилотник нанес удар по объекту инфраструктуры, часть села осталась без света. Ремонт энергооборудования начнется, когда его согласует Минобороны, сообщил губернатор.

В селе Глотово с беспилотника сброшено взрывное устройство, в результате чего разрушилась надворная постройка.