Белгородский чиновник ранен при атаке БПЛА на служебную машину

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Валуйском округе Белгородской области глава Казинской территориальной администрации был ранен в результате удара дрона по его служебному автомобилю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Гоженко Виктор Валентинович получил ранения во время объезда территории на участке автодороги Казинка - Михайловка. В Валуйской ЦРБ ему диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и плеча", - написал Гладков в Telegram.

Пострадавший будет лечиться амбулаторно.