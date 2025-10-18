Меры по защите промпредприятий обсудят в субботу на заседании оперштаба Башкирии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Заседание оперштаба Башкирии запланировано после ЧП на предприятии "Авангард" в Стерлитамаке, сообщил премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров.

"Надеемся, что инцидент пройдет с минимальным количеством жертв. Других опасений ни для города, ни для сотрудников "Авангарда" нет. Все находится на контроле. Завтра (18 октября - ИФ) будет проведен штаб главой республики, где будут дополнительные меры приняты для того, чтобы исключить подобные чрезвычайные ситуации в будущем", - сказал Назаров в видео, размещенном в его телеграмм-канале.

Ранее сообщалось, что на предприятии "Авангард" в Стерлитамаке в цехе нитроузла произошел взрыв. Здание цеха получило серьезные повреждения. В результате ЧП пострадали восемь человек. Трое из них госпитализированы, спасатели ведут поиск еще пятерых человек.

По факту происшествия на предприятии "Авангард" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)