Восемь человек пострадали при взрыве на предприятии "Авангард" в Башкирии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что при взрыве на предприятии "Авангард" в городе Стерлитамаке пострадали восемь человек.

"В результате ЧП в Стерлитамаке пострадали восемь человек. Трое из них извлечены и госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. Одна пациентка - в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других - состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он в своих соцсетях.

Хабиров отметил, что на месте происшествия продолжаются поиски, остальные работники предприятия находятся вне периметра места взрыва.

Ранее глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин сообщал о трех пострадавших в результате взрыва на "Авангарде". Они госпитализированы.