Три человека погибли при взрыве в пятницу на предприятии "Авангард" в Башкирии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Три женщины погибли в результате произошедшего в пятницу ЧП на стерлитамакском заводе "Авангард" в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров в субботу.

"К сожалению, трое человек погибли, все женщины. В их числе - молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети. Предприятие окажет необходимые меры поддержки, обязательно будет выплачена компенсация. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", - написал он в своих соцсетях.

Хабиров отметил, что еще пять человек находятся в больнице. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжёлое, остальных троих - средней тяжести. При этом глава региона подчеркнул, что угрозы их жизни нет. "Мы приняли решение всех их перевести в Уфу", - сказал Хабиров.

Что касается самого предприятия, где накануне произошло ЧП в одном из цехов, Хабиров отметил, что "в результате достаточно сильного взрыва одно из зданий разрушено". При этом он подчеркнул, что атаки БПЛА не было. "Пока идут следственные действия. Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошёл взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты", - написал Хабиров.

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером в цехе нитроузла на предприятии "Авангард" в Стерлитамаке произошел взрыв. Здание цеха получило серьезные повреждения. В результате ЧП пострадали восемь человек.

По факту происшествия на промпредприятии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

ФКП "Авангард" основано в 1943 году. Предприятие производит промышленные взрывчатые вещества для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, продукцию малотоннажной химии.