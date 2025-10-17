Власти заявили об отсутствии пожара после взрыва на предприятии в Стерлитамаке

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов заявил, что пожара и выделения вредных веществ после взрыва в одном из цехов предприятия "Авангард" нет, жителям города ничего не угрожает.

"В чатах и в соцсетях стало появляться много фейковой информации. Никаких заявлений об эвакуации никто не делал. Могу сказать, что жителям города ничего не угрожает, нет никакого пожара и выделения вредных веществ!", - написал он с своем телеграм-канале.

Мэр города попросил доверять только официальным источникам.

Ранее сообщалось, что на предприятии "Авангард" в Стерлитамаке в одном из цехов произошел взрыв. Здание цеха получило серьезные повреждения. В результате ЧП пострадали восемь человек. Трое из них госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. В настоящее время спасатели ведут поиск еще пяти человек.

ФКП "Авангард" основано в 1943 году. Предприятие производит промышленные взрывчатые вещества для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, продукцию малотоннажной химии.