Уголовное дело возбуждено после взрыва на предприятии "Авангард" в Башкирии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту происшествия на промышленном предприятии "Авангард" города Стерлитамака (Башкирия), сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на одном из промышленных предприятий города Стерлитамака по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления совместно с сотрудниками МВД, МЧС и другими экстренными службами.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на предприятии "Авангард" в Стерлитамаке в цехе нитроузла произошел взрыв. Здание цеха получило серьезные повреждения. В результате ЧП пострадали восемь человек. Трое из них госпитализированы, в настоящее время спасатели ведут поиск еще пятерых человек.