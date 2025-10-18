Володин считает, что расширение использования контента с ИИ, возможно, потребует его маркировки

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В условиях возникновения случаев использования искусственного интеллекта в противозаконных целях председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос о маркировке контента, созданного с участием ИИ.

"Сгенерированный искусственным интеллектом продукт иногда используют в противоправных целях, а также для введения в заблуждение людей. Встает вопрос о маркировке контента, созданного ИИ", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Володин отметил, что "к ИИ стали прибегать даже в тех сферах, где его применение по сути своей недопустимо", например, при вынесении судебных решений и о таких случаях в последнее время стало известно.

Кроме того, "поступает много обращений об активном применении ИИ при создании различного вида контента - фото, видео, текстов, которые зачастую невозможно отличить от настоящих".

"Теме искусственного интеллекта планируем посвятить большие парламентские слушания в конце года", - сообщил Володин.

Он напомнил, что ранее выносил на обсуждение среди своих подписчиков тему использования нейросетей при выполнении домашних заданий школьниками. Также он предложил обсудить и идею о маркировке контента с ИИ.