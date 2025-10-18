Поиск

Володин считает, что расширение использования контента с ИИ, возможно, потребует его маркировки

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В условиях возникновения случаев использования искусственного интеллекта в противозаконных целях председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос о маркировке контента, созданного с участием ИИ.

"Сгенерированный искусственным интеллектом продукт иногда используют в противоправных целях, а также для введения в заблуждение людей. Встает вопрос о маркировке контента, созданного ИИ", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Володин отметил, что "к ИИ стали прибегать даже в тех сферах, где его применение по сути своей недопустимо", например, при вынесении судебных решений и о таких случаях в последнее время стало известно.

В РоссииВолодин высказался за пересмотр подходов к домашнему заданию для школьниковЧитать подробнее

Кроме того, "поступает много обращений об активном применении ИИ при создании различного вида контента - фото, видео, текстов, которые зачастую невозможно отличить от настоящих".

"Теме искусственного интеллекта планируем посвятить большие парламентские слушания в конце года", - сообщил Володин.

Он напомнил, что ранее выносил на обсуждение среди своих подписчиков тему использования нейросетей при выполнении домашних заданий школьниками. Также он предложил обсудить и идею о маркировке контента с ИИ.

Госдума РФ Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три человека погибли при взрыве в пятницу на предприятии "Авангард" в Башкирии

Четыре человека стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Новосибирске

Четыре человека стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Новосибирске

Минобороны РФ заявило об уничтожении ночью 41 БПЛА, 3 из них - в Подмосковье

Росавиация сняла ограничения в семи аэропортах

Росавиация сообщила о приостановке работы шести аэропортов

Что произошло за день: пятница, 17 октября

Восемь человек пострадали при взрыве на предприятии "Авангард" в Башкирии

Трое пострадавших при взрыве на предприятии в Башкирии доставлены в больницу

В Башкирии на предприятии произошел взрыв, есть пострадавшие

Медведев сообщил о поступлении в войска с начала года 336 тысяч контрактников

Медведев сообщил о поступлении в войска с начала года 336 тысяч контрактников
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7380 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });