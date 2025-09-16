Поиск

В Госдуме проведут парламентские слушания о регулировании искусственного интеллекта

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Госдума планирует до конца осенней сессии обсудить вопросы регулирования развития искусственного интеллекта на больших парламентских слушаниях, заявил на заседании палаты ее спикер Вячеслав Володин.

"Планируется до конца осенней сессии проведение больших парламентских слушаний по вопросу, связанному с развитием искусственного интеллекта", - сказал он.

По его словам, в этой связи ведется "большая межфракционная работа".

Володин отметил, что депутаты "со своей стороны должны сделать все, чтобы противостоять вызовам, которые несут в том числе и новые достижения, используемые недобросовестными гражданами, мошенниками против людей". В то же время "важно создавать условия для бизнеса, в том числе с учетом развития новых технологий", добавил он.

Вячеслав Володин Госдума
