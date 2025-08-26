Поиск

Володин высказался за пересмотр подходов к домашнему заданию для школьников

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Некоторые подходы к домашнему заданию для российских школьников можно было бы изменить, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Ранее по примеру ряда стран в нашу образовательную систему были внедрены различные инновации. Спустя время видим, некоторые из них способствуют процессу обучения, а также более эффективному усваиванию материалов. Вместе с тем, есть и то, что возможно было бы пересмотреть. Например, сегодня многие страны возвращаются к традиционным методам обучения", - написал Володин в своем канале в Мах.

Так, в Китае запрещено при выполнении домашнего задания напрямую копировать материалы, созданные искусственным интеллектом, а учителям - оценивать с помощью ИИ работы учеников, привел пример председатель Госдумы.

Также он отметил, что в США в школах все чаще вводят в процесс обучения рукописные сочинения и экзамены на бумаге; в Швеции после активной цифровизации системы образования, произошедшей в 2023 году, вернули чтение книг и практику письма; в Японии запрещено выдавать работу нейросетей за собственную.

"Мировой опыт показывает: всё чаще оценка навыков и уровня знаний осуществляется через письменные экзамены, лабораторные работы, устные презентации", - добавил Володин.

Он напомнил, что ранее тема домашних заданий выносилась на обсуждение в его соцсетях.

"Большинство в комментариях высказалось за совершенствование форматов, а также изменение объема и содержания. В первую очередь, чтобы уйти от формализма и траты времени впустую при выполнении домашней работы", - сообщил председатель Думы.

