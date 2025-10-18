В МАГАТЭ сообщили, что начался ремонт ведущих на ЗАЭС линий электропередач
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ в субботу заявили, что ремонтные бригады приступили к восстановлению внешних линий энергоснабжения, идущих к Запорожской АЭС (ЗАЭС).
"Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что после четырех недель перерыва в подаче энергии начались работы по ремонту поврежденных внешних линий электропитания на ЗАЭС. Этому предшествовало установление локального прекращения огня, чтобы работа могла идти", - говорится на странице МАГАТЭ в соцсети X.
"Восстановление внешнего снабжения - крайне важно для безопасности в ядерной сфере. Обе стороны взаимодействовали конструктивным образом с МАГАТЭ, чтобы комплексный ремонт мог продолжаться", - отметили в агентстве.
23 сентября МАГАТЭ сообщило о прекращении внешнего электроснабжения ЗАЭС вследствие боевых действий. В связи с этим электроснабжение ЗАЭС обеспечивалось за счет аварийных дизель-генераторов.
9 октября Гросси сообщал о начале процесса по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС. Этого удалось добиться благодаря многочисленным контактам МАГАТЭ с российской и украинской сторонами, отмечалось в пресс-релизе агентства.
16 октября глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Россия обсуждает с Украиной и МАГАТЭ введение "времени тишины" на 6-7 дней в районе ЗАЭС для восстановления внешнего энергоснабжения станции.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").