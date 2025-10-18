В МАГАТЭ сообщили, что начался ремонт ведущих на ЗАЭС линий электропередач

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ в субботу заявили, что ремонтные бригады приступили к восстановлению внешних линий энергоснабжения, идущих к Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что после четырех недель перерыва в подаче энергии начались работы по ремонту поврежденных внешних линий электропитания на ЗАЭС. Этому предшествовало установление локального прекращения огня, чтобы работа могла идти", - говорится на странице МАГАТЭ в соцсети X.

"Восстановление внешнего снабжения - крайне важно для безопасности в ядерной сфере. Обе стороны взаимодействовали конструктивным образом с МАГАТЭ, чтобы комплексный ремонт мог продолжаться", - отметили в агентстве.

23 сентября МАГАТЭ сообщило о прекращении внешнего электроснабжения ЗАЭС вследствие боевых действий. В связи с этим электроснабжение ЗАЭС обеспечивалось за счет аварийных дизель-генераторов.

9 октября Гросси сообщал о начале процесса по восстановлению внешнего электроснабжения Запорожской АЭС. Этого удалось добиться благодаря многочисленным контактам МАГАТЭ с российской и украинской сторонами, отмечалось в пресс-релизе агентства.

16 октября глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Россия обсуждает с Украиной и МАГАТЭ введение "времени тишины" на 6-7 дней в районе ЗАЭС для восстановления внешнего энергоснабжения станции.