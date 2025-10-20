В Херсонской области в результате обстрелов ранены три человека

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Херсонской области три человека ранены в результате последних атак, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В селе Таврийское Голопристанского МО ранены мужчины 1975 и 1988 годов рождения, - написал он в Telegram. - В Новой Каховке в результате прилета дрона минно-взрывную травму получил мужчина 1954 года рождения".

Все трое госпитализированы.

В результате обстрела повреждены линии электропередачи, нарушено электроснабжение нескольких населенных пунктов региона.