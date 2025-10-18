Семейная пара погибла в Херсонской области в результате атаки украинских дронов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Семейная пара, проживавшая в пункте временного размещения эвакуированных, погибла в результате ночного удара беспилотников ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в субботу.

"Минувшей ночью из-за налёта украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа погибла семейная пара - 66-летний мужчина и 65-летняя женщина, проживавшие в пункте временного размещения эвакуированных", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, были также нанесены еще ряд ударов по жилому сектору, вследствие которых повреждения получили дома местных жителей.